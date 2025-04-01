Обнаружен способ повышения либидо

Cell Metabolism: Периодическое голодание повышает сексуальную активность у мышей

Периодическое голодание может оказывать неожиданный эффект на половое поведение — к такому выводу пришли исследователи из Германии и Китая. По опытам на лабораторных мышах стало ясно, что у пожилых самцов, которых с раннего возраста кормили по схеме «через день», к старости сохранялась высокая половая активность и рождалось значительно больше потомства. Результаты опубликованы в Cell Metabolism.

Первоначально ученые изучали, как голодание влияет на старение. Однако в ходе экспериментов они обратили внимание на необычно высокую частоту спариваний у самцов из группы с ограниченным питанием. При этом их репродуктивная система соответствовала возрастной норме: ни качество спермы, ни уровень гормонов не отличались от контрольной группы. Все дело оказалось в поведении — самцы с интервалами в питании спаривались чаще, чем их сытые сородичи.

Повышенная активность проявлялась не сразу, а только после нескольких месяцев соблюдения режима. При этом у наиболее активных мышей наблюдался пониженный уровень серотонина — нейромедиатора, подавляющего сексуальное влечение. Ученые связали это с триптофаном — аминокислотой, необходимой для выработки серотонина и поступающей с пищей. Ограничив рацион, мыши недополучали триптофан, и уровень серотонина снижался.

Поскольку механизмы серотониновой регуляции у млекопитающих во многом схожи, исследователи предполагают, что аналогичный эффект может наблюдаться и у человека. В дальнейшем планируется проверить влияние разных схем питания на либидо в клинических исследованиях.