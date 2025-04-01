Обвиненная в алкоголизме Волочкова призналась в зависимости

Обвиненная в алкоголизме балерина Волочкова призналась в зависимости от сцены

Балерина Анастасия Волочкова ответила на заявления психиатра-нарколога Василия Шурова, обвинившего ее в алкоголизме. Комментарий артистки приводит URA.RU.

По словам Волочковой, она ежедневно проводит несколько часов в балетном зале, а также четыре раза в месяц выходит на сцену в благотворительном шоу «Одержимость». «Как человек с алкогольной зависимостью может в зале на пуантах стоять?» — отметила танцовщица.

Балерина заявила, что не злоупотребляет алкоголем, однако многие представители шоу-бизнеса действительно выступают в состоянии опьянения. «А у меня, да, зависимость. От сцены и зрителей», — заявила Волочкова.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что из-за чрезмерного употребления алкоголя у Волочковой поврежден мозг. Так специалист прокомментировал частые заявления артистки о том, что люди ей завидуют. Он подчеркнул, что агрессивная реакция балерины на критику является «обычной защитой алкоголиков».