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09:32, 1 апреля 2025Культура

Обвиненная в алкоголизме Волочкова призналась в зависимости

Обвиненная в алкоголизме балерина Волочкова призналась в зависимости от сцены
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова ответила на заявления психиатра-нарколога Василия Шурова, обвинившего ее в алкоголизме. Комментарий артистки приводит URA.RU.

По словам Волочковой, она ежедневно проводит несколько часов в балетном зале, а также четыре раза в месяц выходит на сцену в благотворительном шоу «Одержимость». «Как человек с алкогольной зависимостью может в зале на пуантах стоять?» — отметила танцовщица.

Балерина заявила, что не злоупотребляет алкоголем, однако многие представители шоу-бизнеса действительно выступают в состоянии опьянения. «А у меня, да, зависимость. От сцены и зрителей», — заявила Волочкова.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что из-за чрезмерного употребления алкоголя у Волочковой поврежден мозг. Так специалист прокомментировал частые заявления артистки о том, что люди ей завидуют. Он подчеркнул, что агрессивная реакция балерины на критику является «обычной защитой алкоголиков».

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