Москвичам дали совет насчет смены зимней резины

Москвичам пока рано менять зимнюю резину на летнюю, сказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Своей рекомендацией автоэксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Если мы смотрим на прогноз погоды, то понимаем, что в Московском регионе, например, еще морозы будут. Небольшие, но все-таки будут. Соответственно, резинотехническая смесь, из которой изготовлена зимняя шина, еще работает, а летняя пока нет», — предупредил Ракитин.
Также автоэксперт отметил, что в связи со сменой погоды может появиться черный лед.
«К сожалению, он покрывает асфальт таким образом, что вы даже понять не сможете, почему вы едете по скользкой поверхности. Поэтому я сам не переобуваюсь пока и не советую», — добавил он.
С учетом такой неустойчивой погоды я пока не рекомендую переобуваться. Я понимаю, что не хочется стоять в очередях. Я понимаю, что не хочется тратить на это время. Но, в конце концов, есть такое слово — безопасность
При этом Ракитин отметил, что его рекомендация, естественно, не относится к южным регионам России.
«А если в Центральном федеральном округе, ближе к Уралу или за Уралом, то все еще может быть. Поэтому, конечно, я бы не торопился. Нужно исходить из региональной погоды на ближайшую неделю хотя бы», — заключил автоэксперт.
Ранее глава департамента бывших в употреблении авто ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков заявил, что активный рост спроса россиян на подержанные автомобили Lada обусловлен в первую очередь доступностью подобных машин на вторичном рынке. Он отметил, что в подобных машинах россиян привлекает прежде всего их низкая стоимость. Основные конкуренты Lada из Китая, Южной Кореи, Японии и европейских стран на вторичном рынке РФ — дороже.