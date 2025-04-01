Москвичам дали совет насчет смены зимней резины

Автоэксперт Ракитин рекомендовал москвичам не спешить со сменой зимней резины

Москвичам пока рано менять зимнюю резину на летнюю, сказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Своей рекомендацией автоэксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если мы смотрим на прогноз погоды, то понимаем, что в Московском регионе, например, еще морозы будут. Небольшие, но все-таки будут. Соответственно, резинотехническая смесь, из которой изготовлена зимняя шина, еще работает, а летняя пока нет», — предупредил Ракитин.

Также автоэксперт отметил, что в связи со сменой погоды может появиться черный лед.

«К сожалению, он покрывает асфальт таким образом, что вы даже понять не сможете, почему вы едете по скользкой поверхности. Поэтому я сам не переобуваюсь пока и не советую», — добавил он.

С учетом такой неустойчивой погоды я пока не рекомендую переобуваться. Я понимаю, что не хочется стоять в очередях. Я понимаю, что не хочется тратить на это время. Но, в конце концов, есть такое слово — безопасность Максим Ракитин главный редактор сетевого автомобильного издания Quto

При этом Ракитин отметил, что его рекомендация, естественно, не относится к южным регионам России.

«А если в Центральном федеральном округе, ближе к Уралу или за Уралом, то все еще может быть. Поэтому, конечно, я бы не торопился. Нужно исходить из региональной погоды на ближайшую неделю хотя бы», — заключил автоэксперт.

Ранее глава департамента бывших в употреблении авто ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков заявил, что активный рост спроса россиян на подержанные автомобили Lada обусловлен в первую очередь доступностью подобных машин на вторичном рынке. Он отметил, что в подобных машинах россиян привлекает прежде всего их низкая стоимость. Основные конкуренты Lada из Китая, Южной Кореи, Японии и европейских стран на вторичном рынке РФ — дороже.