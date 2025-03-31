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12:57, 31 марта 2025Экономика

Высокий спрос россиян на подержанные Lada объяснили

Аналитик Гришаков: Рост спроса россиян на б/у Lada обусловлен низкой стоимостью
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Активный рост спроса россиян на подержанные автомобили Lada обусловлен в первую очередь доступностью подобных машин на вторичном рынке. Такое мнение высказал глава департамента бывших в употреблении авто ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков, его слова приводит «Автостат».

Аналитик отметил, что в подобных машинах россиян привлекает прежде всего их низкая стоимость. Основные конкуренты Lada из Китая, Южной Кореи, Японии и европейских стран на вторичном рынке РФ — дороже. «Этот фактор добавляет российским подержанным машинам привлекательности», — пояснил Гришаков.

Еще одним преимуществом российских подержанных автомобилей служит низкая стоимость их техобслуживания, добавил эксперт. Более того, популярные модели Lada можно при возможности отремонтировать собственными силами. В крайнем случае, на внутреннем рынке всегда представлен широкий ассортимент запчастей для этих машин, резюмировал он.

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По итогам февраля Lada стала единственным брендом на российском вторичном рынке, которому удалось продемонстрировать рост числа перепродаж в годовом выражении. За 12 месяцев реализация б/у моделей отечественного концерна показала прирост в 4,3 процента.

В целом же за последний месяц зимы в России удалось перепродать 397,1 тысячи подержанных машин. В месячном выражении спад составил 5,5 процента, в годовом — 0,6 процента. В последний раз подобную динамику на внутреннем рынке эксперты фиксировали в июне 2024 года. Эксперты связали подобную динамику прежде всего с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка.

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