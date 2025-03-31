Высокий спрос россиян на подержанные Lada объяснили

Аналитик Гришаков: Рост спроса россиян на б/у Lada обусловлен низкой стоимостью

Активный рост спроса россиян на подержанные автомобили Lada обусловлен в первую очередь доступностью подобных машин на вторичном рынке. Такое мнение высказал глава департамента бывших в употреблении авто ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков, его слова приводит «Автостат».

Аналитик отметил, что в подобных машинах россиян привлекает прежде всего их низкая стоимость. Основные конкуренты Lada из Китая, Южной Кореи, Японии и европейских стран на вторичном рынке РФ — дороже. «Этот фактор добавляет российским подержанным машинам привлекательности», — пояснил Гришаков.

Еще одним преимуществом российских подержанных автомобилей служит низкая стоимость их техобслуживания, добавил эксперт. Более того, популярные модели Lada можно при возможности отремонтировать собственными силами. В крайнем случае, на внутреннем рынке всегда представлен широкий ассортимент запчастей для этих машин, резюмировал он.

По итогам февраля Lada стала единственным брендом на российском вторичном рынке, которому удалось продемонстрировать рост числа перепродаж в годовом выражении. За 12 месяцев реализация б/у моделей отечественного концерна показала прирост в 4,3 процента.

В целом же за последний месяц зимы в России удалось перепродать 397,1 тысячи подержанных машин. В месячном выражении спад составил 5,5 процента, в годовом — 0,6 процента. В последний раз подобную динамику на внутреннем рынке эксперты фиксировали в июне 2024 года. Эксперты связали подобную динамику прежде всего с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка.