В Кремле заявили о возможной встрече Путина с Додиком

Песков: Кремль сообщит о встрече Додика и Путина, если она состоится

В Кремле проинформируют о встрече президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, если она состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если она [встреча Путина и Додика] состоится, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Додик прибыл в Москву. Политик опубликовал видео у стен Кремля в социальной сети X.

12 марта прокуратура Боснии и Герцеговины постановила арестовать президента Республики Сербской и премьер-министра Радована Вишковича. Если Додик не будет задержан, то прокуратура Боснии и Герцеговины отдаст указание любым формированиям на территории федерации начать поимку политика.