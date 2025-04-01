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11:18, 1 марта 2025Забота о себе

Врач развеяла миф о высокой температуре

Врач общей практики Гардашник: Высокая температура усиливает иммунный ответ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики, главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник рассказала, почему при инфекциях у человека поднимается температура, и объяснила, связано ли это с силой работы его иммунной системы. Миф об иммунитете она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

«Лихорадка является эволюционно сформированным защитным механизмом для подавления развития многих патогенных вирусов и бактерий. Высокая температура (до определенных цифр) также приводит к усилению иммунного ответа за счет активации лейкоцитов, повышению выработки интерферонов и цитокинов, которые координируют иммунный ответ», — объяснила она.

Лихорадка имеет доказанную корреляцию с эффективностью иммунного ответа, но ее польза ограничена определенным диапазоном (38–39.5°C). Решение о снижении температуры должно учитывать индивидуальные риски и симптомы, а не только цифры на термометре

Розанна Гардашник врач общей практики

Слишком высокая температура подавляет иммунные реакции, уточнила врач. Температуры выше 40°C также может быть опасна тем, что нарушает работу ферментов, повреждает белки и клетки, особенно нейроны. Особенно опасна она для детей младше пяти лет, пожилых людей, беременных женщин и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Она добавила, что при иммунодефиците (например, ВИЧ) или некоторых генетических особенностях развития температурной реакции лихорадка может и вовсе не развиваться даже при тяжелых инфекциях, что ухудшает прогноз.

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Гардашник добавила, что иногда отсутствие высокой температуры при простуде наблюдается и у людей, у которых нет проблем с иммунитетом. «Сильный иммунитет может подавить инфекцию на ранней стадии с помощью других механизмов — выработки антител, интерферона, активной эвакуационной работы ресничек слизистой оболочки дыхательных путей», — объяснила врач.

Отсутствие высокой температуры при простуде не означает слабый иммунитет. Напротив, это может свидетельствовать о его эффективной работе или адаптации к конкретному патогену. Однако если температура никогда не поднимается (даже при тяжелых инфекциях), стоит проконсультироваться с врачом — это может быть признаком иммунных нарушений

Розанна Гардашник врач общей практики

Ранее живущая в Великобритании 53-летняя мать четырех детей Кирсти Лоусон списала высокую температуру и потерю голоса на обычную простуду, однако в итоге оказалось, что у нее лимфома. Лоусон рассказала, что поначалу оставила без внимания эти симптомы, списав их на простуду или грипп.

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