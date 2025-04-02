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18:46, 2 апреля 2025Спорт

Александра Емельяненко выписали из больницы

Александра Емельяненко выписали из больницы после операции на позвоночнике
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель спортсмена заявил, что Емельяненко направился из реабилитационного центра домой. «Пока еще он передвигается на коляске, сам не может ходить», — отметил он. При этом боец добавил, что пока не определился с форматом дальнейшего восстановления.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Ему провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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