Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:15, 2 апреля 2025Моя страна

Башкирия получит 226 миллионов рублей на развитие туризма

Башкирия получит федеральную поддержку в 226 миллионов на развитие туризма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Многомиллионную федеральную поддержку окажут туристической отрасли Башкирии. Об этом сообщает информационное агентство «НТА-Приволжье».

Согласно материалу, в текущем году республика получит 226 миллионов рублей федеральных средств на развитие туризма. По сравнению с прошлым годом, сумма увеличилась на 36 процентов. Отмечается, что с прошлого года предоставление грантов субъектам туристской индустрии региона осуществляется с привлечением федеральных средств в рамках единой субсидии.

Материалы по теме:
«Мы из соли можем сделать десерт» Шеф-повара об уникальных вкусах севера и своем вдохновении
«Мы из соли можем сделать десерт»Шеф-повара об уникальных вкусах севера и своем вдохновении
19 декабря 2021
«На папаху Хабиба похож» Как жители Севера заставили весь мир полюбить холод и опыты с ним
«На папаху Хабиба похож»Как жители Севера заставили весь мир полюбить холод и опыты с ним
13 января 2022
На соцпроекты российского Севера направили миллиард долларов. Как эти деньги помогут региону?
На соцпроекты российского Севера направили миллиард долларов.Как эти деньги помогут региону?
11 февраля 2022

По словам министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухры Гордиенко, в первую очередь средства направят на создание объектов инфраструктуры, а также реализацию инвестиционных проектов на территории геопарков.

Ранее археологи обнаружили артефакты XIX века при раскопках в Бугульме, Татарстан. Среди них — керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

    Невестка Вячеслава Зайцева высказалась о будущем его Дома моды

    Устойчивый к сильным морозам виноград из водорослей создали в России

    Стало известно об обращении в доход России более триллиона ценных бумаг

    Samsung изобрела складывающийся вчетверо смартфон

    Олимпийская чемпионка выразила готовность молиться за новую главу МОК

    Минфин оценил интерес иностранных компаний к уходу из России

    В Кремле обвинили Украину во временном выводе из эксплуатации причалов КТК

    Названа страна-победитель в развязанной США мировой торговой войне

    Ученые предрекли всему миру обеднение из-за глобального потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше