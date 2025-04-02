Башкирия получит 226 миллионов рублей на развитие туризма

Башкирия получит федеральную поддержку в 226 миллионов на развитие туризма

Многомиллионную федеральную поддержку окажут туристической отрасли Башкирии. Об этом сообщает информационное агентство «НТА-Приволжье».

Согласно материалу, в текущем году республика получит 226 миллионов рублей федеральных средств на развитие туризма. По сравнению с прошлым годом, сумма увеличилась на 36 процентов. Отмечается, что с прошлого года предоставление грантов субъектам туристской индустрии региона осуществляется с привлечением федеральных средств в рамках единой субсидии.

По словам министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухры Гордиенко, в первую очередь средства направят на создание объектов инфраструктуры, а также реализацию инвестиционных проектов на территории геопарков.

Ранее археологи обнаружили артефакты XIX века при раскопках в Бугульме, Татарстан. Среди них — керамика, стеклянные бутыли, фарфор и железные изделия.