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23:12, 2 апреля 2025Спорт

«Динамо» победило СКА в матче с отмененной в овертайме шайбой

«Динамо» победило СКА, шайба армейцев в овертайме была отменена
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Динамо» победило СКА в четвертом матче первого раунда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:4 (ОТ) в пользу гостей. Автором победной шайбы стал Максим Комтуа.

Для выявления победителя командам потребовалось два овертайма. В первом из них шайба СКА была отменена после пересмотра момента, когда у ворот «Динамо» случился массовый завал из игроков. Арбитры увидели воздействие атакующего игрока на голкипера и не засчитали гол. Кроме того, перед этим эпизодом СКА не реализовали буллит.

«Динамо» укрепило преимущество в серии — 3-1. Следующий матч, который может стать решающим, пройдет в Москве 4 апреля.

Ранее определился первый четвертьфиналист Кубка Гагарина. Им стал «Локомотив», который всухую выиграл серию с «Торпедо» (4-0).

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