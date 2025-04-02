Президент ФРГ поменял мнение о принадлежности Карабаха после встречи с Алиевым

Президент ФРГ Штайнмайер назвал Карабах азербайджанским

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Карабах азербайджанским после поста о том, что регион должен принадлежать Армении. Об этом он заявил после переговоров один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Report.

«Мы всегда говорили, что это ваша [азербайджанская] территория, и сегодня подтверждаем эту прямую и четкую позицию Германии», — заявил президент ФРГ.

Накануне МИД Азербайджана вызвал посла Германии в Баку Ральфа Хорлеманна и выразил ему решительный протест в связи с публикацией Франка-Вальтера Штайнмайера в социальных сетях с флагом упраздненной Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана считают это образование сепаратистским и вне закона.

2 апреля Штайнмайер приехал в Азербайджан. Он провел переговоры с Ильхамом Алиевым один на один.