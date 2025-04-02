Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 2 апреля 2025Наука и техника

Франция призвала ускорить создание спутниковой группировки IRIS²

Defense News: Франция призвала ускорить создание спутниковой группировки IRIS²
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Reuters

Необходимо ускорить создание спутниковой группировки Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²), заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Об этом сообщает издание Defense News.

Французский министр призвал Европейскую комиссию ускорить развертывание и увеличить бюджет программы спутниковой группировки IRIS². Лекорню заметил, что его предложение получило поддержку ряда стран Евросоюза, однако не сообщил, о каких государствах идет речь. По словам чиновника, проект имеет ключевое значение для европейской стратегической автономии, однако сталкивается с «огромной с точки зрения сроков выполнения проблемой».

Лекорню добавил, что «это имеет смысл, потому что у нас нет решения, у нас нет плана Б, либо это, либо [спутниковая система компании SpaceX] Starlink». «Я пытаюсь сократить дипломатическое время, потому что люди все еще шумят и делают сложные вещи, когда на самом деле есть промышленные возможности», — сказал министр.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В январе издание European Spaceflight сообщило, что генеральный директор ArianeGroup Мартин Сион заявил, что возглавляемая им компания озаботилась получением контракта на запуск спутников европейской системы IRIS².

Группировка IRIS² предполагает развертывание 290 космических аппаратов для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Стоимость программы оценивается в шесть миллиардов евро. Первый запуск в рамках программы IRIS² запланирован на 2029 год.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Трампа начать настоящую войну

    На iPhone из-за ошибки вернулись удаленные приложения

    Российскому пенсионеру пообещали заменить счетчики и похитили у него более 58 миллионов

    Российский уголовник осквернил символ воинской славы и получил новый срок

    Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

    Обвиняемых в теракте на железнодорожных путях в Крыму заключили под стражу

    Стюардесса сделала фото в униформе в необычном месте и взбудоражила иностранцев

    Мелания Трамп вышла в свет в леопардовом плаще почти за миллион рублей

    В Госдуме предложили запретить работу учителей с дипломами от частников

    «Книжный поезд» проехал по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше