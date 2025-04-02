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19:00, 2 апреля 2025Мир

Глава РФПИ задался вопросом о пользе отношений России и США

Глава РФПИ Дмитриев выложил опрос о пользе отношений России и США для мира
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на фоне сообщений о возможной встрече с спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Белом доме задался вопросом о пользе хороших отношений двух стран для всего мира. Соответствующий опрос он разместил в своем аккаунте социальной сети Х.

«Являются ли хорошие российско-американские отношения чем-то полезным для мира?» — поинтересовался Дмитриев у аудитории.

Ранее журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники сообщила, что встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться 2 апреля в Белом доме.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что визит российской делегации в Вашингтон во главе с Дмитриевым возможен. Он отметил, что Москва поддерживает по различным каналам контакт с американской стороной.

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