Граничащая с Россией страна осудила решение Финляндии выйти из договора о минах

Норвегия осудила решение Финляндии выйти из договора о противопехотных минах

Норвегия не выйдет из международного договора о запрещении противопехотных мин, как это сделала Финляндия. Об этом заявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде, сообщает Politico.

«Если мы начнем ослаблять нашу приверженность, это облегчит воюющим группировкам по всему миру возможность снова использовать это оружие, поскольку это снизит стигматизацию», — осудил решение Хельсинки глава норвежского МИД. Он выразил сожаление по этому поводу.

Действия Финляндии оставили Норвегию единственной граничащей с Россией европейской страной, которая не планирует возвращаться к использованию наземных мин.

Ранее стало известно, что Финляндия начнет подготовку по выходу из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. По словам финского премьера Петтери Орто, целями внешней политики Хельсинки являются «обеспечение независимости и территориальной целостности Финляндии, предотвращение втягивания Финляндии в военный конфликт и обеспечение безопасности и благополучия финнов».

18 марта о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин объявили Литва, Латвия и Эстония. В Минобороны Литвы заявили о «военной угрозе» трем республикам со стороны Белоруссии и России. По их словам, за последние годы она существенно возросла и поэтому Вильнюсу, а также Риге и Таллину необходимо «сдерживать оборонный потенциал». О своем выходе из Оттавской конвенции также объявила соседняя с Литвой Польша.