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22:02, 2 апреля 2025Мир

Иран начал готовиться к войне с США

Mehr: Иран закрывает воздушное пространство из-за подготовки к войне с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Иран начал подготовку к войне с США. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на правительство страны.

Отмечается, что Тегеран закрывает воздушное пространство, а также переводит всю армию на самый высокий уровень готовности. Как указывает агентство, иранские силы готовы к любому развитию событий.

Ранее издание Daily Express сообщило о возможном исчезновении Ирана к сентябрю. По словам источника в администрации США, если страна не избавится от своей ядерной программы, с ней «будет покончено».

30 марта американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если не удастся достигнуть соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

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