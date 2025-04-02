Иран начал готовиться к войне с США

Mehr: Иран закрывает воздушное пространство из-за подготовки к войне с США

Иран начал подготовку к войне с США. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на правительство страны.

Отмечается, что Тегеран закрывает воздушное пространство, а также переводит всю армию на самый высокий уровень готовности. Как указывает агентство, иранские силы готовы к любому развитию событий.

Ранее издание Daily Express сообщило о возможном исчезновении Ирана к сентябрю. По словам источника в администрации США, если страна не избавится от своей ядерной программы, с ней «будет покончено».

30 марта американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если не удастся достигнуть соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.