Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:12, 2 апреля 2025Наука и техника

«Калашников» поставил комплексы для защиты «Завета-Д»

«Калашников» поставил комплексы защиты «Завета-Д» от высокоточного оружия
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: 56-я Параллель / YouTube

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») поставил в войска комплексы индивидуальной защиты (КИЗ) машин «Завет-Д» от высокоточного оружия. Об этом сообщили в концерне.

«КИЗ "Завет-Д" — полностью отечественное изделие, которое разработано и изготавливается в ЦНИИточмаш. Комплекс предназначен для оптико-электронного подавления систем наведения атакующих управляемых боеприпасов на цель», — говорится в сообщении.

В состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке, датчик ветра, система постановки аэрозольной завесы и аппаратура управления. КИЗ автоматически реагирует на облучение лазером и отстреливает аэрозольный заряд в сторону угрозы. Распыляющиеся вещества искажают радиоволны и слепят оптико-электронные системы наведения вражеских боеприпасов. Комплекс нарушает управление снаряда в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

В августе 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что комплекс управления артиллерией «Завет-Д», который создали для Воздушно-десантных войск, позволит артиллеристам поражать неподвижные цели за шесть секунд.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    Пугачеву потребовали проверить на дискредитацию СВО из-за новой песни

    Футболист клуба РПЛ сравнил цены в России и Боливии

    Глава ФССП раскрыл взысканную от преступлений в 2024 году сумму

    Башкирия получит 226 миллионов рублей на развитие туризма

    Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией

    Ле Пен заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ для обжалования приговора

    На Украине разошлись в прогнозах о о вероятном наступлении России

    Российские власти собрались удвоить лимит сверхурочной работы

    Российский полковник оценил военные ресурсы ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше