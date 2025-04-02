РИА: Киев увеличил число БПЛА спецбатальона «Ахилес» на купянском участке

Киев увеличил число расчетов БПЛА спецбатальона «Ахиллес» для противостояния российским войскам на купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад».

«Они сюда прибыли как батальон, сейчас они уже развиваются до полка. Уже 429-й полк "Ахиллес". Развиваются, обучают людей, увеличивают объем расчетов своих», — сообщил источник.

«Ахиллес» и «Небесна Мара» являются основными подразделениями БПЛА ВСУ. Купянск — крупнейший населенный пункт на территории региона, выступающий также опорным пунктом обороны ВСУ в восточной части Харьковской области.

Ранее три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА со стороны ВСУ. Пострадавшим бригада скорой оказала помощь на месте, от госпитализации они отказались.