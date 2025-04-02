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17:22, 2 апреля 2025Бывший СССР

Киев увеличил число расчетов в попытках противостоять российским силам

РИА: Киев увеличил число БПЛА спецбатальона «Ахилес» на купянском участке
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киев увеличил число расчетов БПЛА спецбатальона «Ахиллес» для противостояния российским войскам на купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад».

«Они сюда прибыли как батальон, сейчас они уже развиваются до полка. Уже 429-й полк "Ахиллес". Развиваются, обучают людей, увеличивают объем расчетов своих», — сообщил источник.

«Ахиллес» и «Небесна Мара» являются основными подразделениями БПЛА ВСУ. Купянск — крупнейший населенный пункт на территории региона, выступающий также опорным пунктом обороны ВСУ в восточной части Харьковской области.

Ранее три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА со стороны ВСУ. Пострадавшим бригада скорой оказала помощь на месте, от госпитализации они отказались.

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