Киев увеличил число расчетов БПЛА спецбатальона «Ахиллес» для противостояния российским войскам на купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад».
«Они сюда прибыли как батальон, сейчас они уже развиваются до полка. Уже 429-й полк "Ахиллес". Развиваются, обучают людей, увеличивают объем расчетов своих», — сообщил источник.
«Ахиллес» и «Небесна Мара» являются основными подразделениями БПЛА ВСУ. Купянск — крупнейший населенный пункт на территории региона, выступающий также опорным пунктом обороны ВСУ в восточной части Харьковской области.
Ранее три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА со стороны ВСУ. Пострадавшим бригада скорой оказала помощь на месте, от госпитализации они отказались.