Названо место крушения стратегического ракетоносца Ту-22МЗ в Иркутской области

Иркутский губернатор Кобзев: Ту-22МЗ потерпел крушение в Усольском районе

Стратегический ракетоносец Ту-22МЗ потерпел крушение близ населенного пункта Буреть в Усольском районе Иркутской области. Место падения назвал губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из 4 человек катапультировался», — сообщил губернатор, добавив, что выжить не удалось одному летчику экипажа.

По информации главы региона, на место крушения стратегического ракетоносца направили поисково-спасательную группу, который эвакуирует выживший экипаж. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.