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10:37, 2 апреля 2025Силовые структуры

Приводившей несовершеннолетних девочек к экс-главе челябинского завода вынесли приговор

Суд дал 3 года сутенерше, водившей несовершеннолетних к экс-главе завода ЧЭМК
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинске суд приговорил к трем годам лишения свободы сутенершу, приводившую несовершеннолетних к 74-летнему бывшему гендиректору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, женщине отсрочили наказание на девять лет, так как у нее есть пятилетний сын. Она приводила за деньги несовершеннолетних девочек к Ходоровскому. Он платил им за секс.

Осужденная работала помощницей Ходоровского.

В 2024 году суд приговорил к четырем годам условно Ходоровского по делу о педофилии. Он полностью признал вину в преступлениях по статьям «Развратные действия», «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», а также в изготовлении и распространении материалов порнографического характера.

Челябинская прокуратура отказалась комментировать условный приговор осужденному.

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