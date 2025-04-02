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15:04, 2 апреля 2025Спорт

Реку с крокодилами признали непригодной для проведения соревнований по гребле на ОИ-2032

Реку Фицрой с крокодилами сочли непригодной для соревнований гребцов на ОИ-2032
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Erhard Nerger / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) приняла решение относительно возможного проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032 в Австралии на реке Фицрой, где водятся крокодилы. Об этом сообщает ТАСС.

В организации отметили, что нет никаких подтверждений тому, что река пригодна для стартов. Там добавили, что ранее на Фицрое не проводились даже чемпионаты Австралии.

«Гребная трасса, используемая для международных соревнований, должна соответствовать правилам и техническим требованиям World Rowing. Предлагаемое место проведения не получило оценку и одобрение», — добавили в федерации.

24 марта сообщалось, что соревнования на Фицрое хотят провести власти австралийского штата Квинсленд. Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа. Столицей соревнований станет австралийский город Брисбен.

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