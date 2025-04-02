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09:02, 2 апреля 2025Россия

Россиянка не смогла пережить смерти мужа на СВО и оставила дочерей 5 и 8 лет сиротами

Жительница Хакасии не смогла пережить смерти мужа на СВО, ее дети остались одни
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Жительница Хакасии не смогла пережить смерти мужа на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП 124».

Когда именно россиянка стала вдовой, не сообщается. Она так и не смогла смириться с тем, что осталась без мужа.

После того как женщины не стало, ее дочери 5 и 8 лет остались сиротами. Старшая девочка из-за переживаний перестала разговаривать. Сейчас с детьми работают психологи.

Ранее вдове другого бойца СВО выставили счет после похорон мужа. Это произошло в Белгородской области. С женщины потребовали вернуть якобы излишне выплаченную ей пенсию.

ЖЗЛ
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