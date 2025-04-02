Россиянка не смогла пережить смерти мужа на СВО и оставила дочерей 5 и 8 лет сиротами

Жительница Хакасии не смогла пережить смерти мужа на СВО, ее дети остались одни

Жительница Хакасии не смогла пережить смерти мужа на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП 124».

Когда именно россиянка стала вдовой, не сообщается. Она так и не смогла смириться с тем, что осталась без мужа.

После того как женщины не стало, ее дочери 5 и 8 лет остались сиротами. Старшая девочка из-за переживаний перестала разговаривать. Сейчас с детьми работают психологи.

Ранее вдове другого бойца СВО выставили счет после похорон мужа. Это произошло в Белгородской области. С женщины потребовали вернуть якобы излишне выплаченную ей пенсию.