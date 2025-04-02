Россиянам предложили не ждать снижения ключевой ставки до осени

Аналитик Мильчакова: ЦБ РФ сможет приступить к снижению ключевой ставки осенью

Данные Росстата о замедлении роста цен в России дают возможность ожидать, что после того, как весной инфляция выйдет на пик, а к лету начнет сбавлять обороты, начнется смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. Соответствующий комментарий аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой поступил «Ленте.ру».

«По итогам заседания 25 апреля ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 21 процент годовых и сможет приступить к ее снижению осенью», — считает эксперт.

Предложенный специалистом прогноз основан на заявлениях регулятора, а также публиковавшихся им данных по поводу снижения в РФ инфляционных ожиданий бизнеса и граждан.

В Банке России увязывают дальнейшую динамику ключевой ставки с темпами снижения роста цен запланированными на уровне 7-8 процентов в 2025 году и 4 процента — в 2026-м. После того, как 21 марта решено было в третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции, что вероятность дальнейшего ее повышения сейчас снизилась.

При этом, судя по сигналу, которым сопроводили указанное решение, шансов на то, что цикл смягчения ДКП стартует уже на следующем заседании совета директоров регулятора, в настоящее время немного.