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16:39, 2 апреля 2025Наука и техника

В Ленинградской области подготовили экипажи Т-90М

В учебном центре Ленинградского военного округа подготовили экипажи танков Т-90М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Инструкторы учебного центра Ленинградского военного округа (ЛенВО) завершили программу дополнительной подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЛенВО.

«Танкисты освоили современный опыт ведения военных действий в условиях, максимально приближенных к боевым условиям на полигоне. В программу подготовки включены занятия по одиночному выполнению боевых задач, а также в составе взвода и роты», — говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе подготовки уделили противодействию противотанковым расчетам, беспилотникам условного противника, а также организации танковой засады, ведению фланговой стрельбы с учетом препятствий и ведению встречного танкового боя на максимальных дальностях.

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Модернизированный Т-90М отличается от Т-90А башенным модулем с многослойным бронированием и новой пушкой 2А82-1М. Танк получил дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил и автоматизированную систему управления огнем «Калина». Защищенность машин обеспечивает динамическая защита «Реликт».

В марте стало известно, что российские танки Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты «Реликт», которыми прикрыли лобовую часть корпуса. Ранее такой модуль защиты ставили только на Т-80БВМ, Т-90М и боевые машины поддержки танков.

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