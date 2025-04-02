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19:04, 2 апреля 2025Спорт

В российском городе появился арт-объект в честь Дзюбы

«Акрон» открыл мурал с изображением Дзюбы в честь рекорда футболиста
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Футбольный клуб «Акрон» открыл в Тольятти мурал с изображением Артема Дзюбы. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Арт-объект, выполненный в цветах клуба, появился на улице Ульяны Громовой. «Огромная фигура футболиста возвышается над Жигулевскими горами. А дети, играющие на поле, заворожены примером легендарного игрока», — отмечено в сообщении.

9 марта 2025-го Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова.

Позднее Дзюба также стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной (31 гол). В товарищеском матче против Гренады (5:0) он отметился забитым мячом и результативной передачей.

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