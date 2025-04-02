Выжившая при крушении батискафа россиянка описала свой опыт фразой «врагу не пожелаешь»

Выжившая при крушении батискафа в Египте врач Валиуллина потеряла мужа

Врач Кристина Валиуллина, выжившая при крушении батискафа в Египте, в результате случившегося потеряла мужа. Об этом она рассказала «Известиям».

«Все пережили то, чего врагу не пожелаешь», — такой фразой описала свой опыт россиянка.

Валиуллина добавила, что во время крушения также пострадали ее дети. Она поблагодарила египетских врачей за помощь и призналась, что кончина супруга стала большой трагедией для семьи.

Ранее капитан батискафа «Синдбад», затонувшего в Египте 27 марта, заявил, что до конца оставался на борту и покинул его последним. По словам адвоката, его подзащитный неоднократно просил увеличить численность экипажа и обращался к руководству с просьбой провести техосмотр судна.

