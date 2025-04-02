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11:47, 2 апреля 2025Путешествия

Выжившая при крушении батискафа в Египте россиянка пережила клиническую смерть

«Известия»: Выжившая при крушении батискафа в Египте врач потеряла мужа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stringer / Reuters

Выжившая при крушении прогулочного батискафа у берегов Египта россиянка Кристина Валиуллина пережила клиническую смерть. Об этом она рассказала «Известиям».

По словам врача Уссурийской центральной городской больницы (ЦГБ) Татарстана, во время происшествия она потеряла мужа Равиля Валиуллина — он погиб, пытаясь помочь остальным пассажирам. А ее дети 10 и 15 лет пострадали.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, а также члены экипажа, затонул в Египте в четверг, 27 марта. Большинство людей спаслось, их госпитализировали, однако нескольким пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось.

Предварительной версией катастрофы называют человеческий фактор. Предполагается, что один из пилотов подводного аппарата не справился с управлением, что привело к столкновению с рифом. В результате произошла разгерметизация, и субмарина перевернулась.

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