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04:05, 2 апреля 2025Экономика

Юрист предупредил западные бренды об одном риске

Юрист Игумнов: Западные ритейлеры рискуют потерять права на товарные знаки в РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Опрошенные юристы заявили, что ряд иностранных ритейлеров, включая Inditex, H&M, Uniqlo и Vans, рискуют в скором времени потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрист практики интеллектуальной собственности фирмы «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов предупредил, что рискуют потерять права на товарные знаки в России бренды, ушедшие из страны в 2022 году.

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«Имеется риск досрочного прекращения действия товарных знаков холдинга Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Massimo Dutti и другие). Также с российского рынка ушли компании H&M, Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Uniqlo, Vans, Levi Strauss & Co. и так далее», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ушедшая из России Victoria's Secret задумалась о сохранении бренда в стране. Компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент.

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