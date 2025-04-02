Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:40, 2 апреля 2025Из жизни

Загадочный клад обнаружили под старинной стеной

The Connexion: Во Франции каменщики нашли загадочные украшения под старой стеной
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Во Франции каменщики нашли золотые украшения под старинной стеной в департаменте Дордонь. Об этом сообщает The Connexion.

Загадочный клад обнаружили члены организации Périgord Pierre Sèche, которая занимается изучением и восстановлением строений, созданных методом сухой кладки. Во время реконструкции стены в коммуне Сент-Андре-д’Алла каменщики наткнулись на тайник, в котором лежали золотые кольца, жемчужные броши и браслеты, инкрустированные бриллиантами.

«Когда восстанавливаешь такие стены, то разбираешь их до фундамента. Я сделал эту находку, когда вылез из экскаватора, которым разбирал стену», — рассказал руководитель Périgord Pierre Sèche Жан-Марк Аудит.

Материалы по теме:
Друзья навек. Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
Друзья навек.Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
16 ноября 2021
Пещера сокровищ. История подростков, которые мечтали отыскать клад, а вместо этого сделали одно из величайших открытий
Пещера сокровищ.История подростков, которые мечтали отыскать клад, а вместо этого сделали одно из величайших открытий
12 сентября 2021

Ценности лежали среди корней старого дерева, проросших под стену. В данный момент мэрия Сент-Андре-д’Алла пытается выяснить историю найденных украшений.

Ранее в Великобритании кладоискатель нашел в поле загадочные артефакты железного века. Всего удалось вытащить из земли около 800 предметов.

    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

    Москалькова раскрыла свежие данные о вывезенных на Украину жителях Курской области

    На Западе заявили об угрозе для НАТО со стороны США

    Врач предупредила о риске деменции из-за приема популярного препарата

    Трое неизвестных напали с ножами на россиянина около рынка

    На Украине решили заменить копейки

    Глава РФС оценил шансы других футболистов побить рекорд Дзюбы по голам за сборную

    Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем

    Россияне назвали самую частую причину расставания

    Правила въезда россиян в Таиланд изменятся в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше