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18:08, 3 апреля 2025Ценности

19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

Невеста певца Лепса Киба похвасталась сумкой Hermes за миллионы рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @avrorakiba

Невеста народного артиста России Григория Лепса студентка Аврора Киба похвасталась роскошным аксессуаром. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Киба посетила премьеру сериала «Гипнозис», которая прошла в кинотеатре «Москва». 19-летняя возлюбленная певца разместила снимок, на котором предстала в белом облегающем мини-платье с коротким рукавом. Помимо этого, звезда надела серые туфли. Свой образ она дополнила кожаной сумкой Hermes Birkin светлого оттенка.

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Известно, что стоимость похожего аксессуара составляет 28 тысяч долларов (2,36 миллиона рублей).

В марте 19-летняя невеста Лепса рассказала о роскошных подарках от певца. Девушка призналась, что исполнитель не дает ей деньги на карманные расходы, но при этом регулярно преподносит подарки.

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