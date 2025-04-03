19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

Невеста певца Лепса Киба похвасталась сумкой Hermes за миллионы рублей

Невеста народного артиста России Григория Лепса студентка Аврора Киба похвасталась роскошным аксессуаром. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Киба посетила премьеру сериала «Гипнозис», которая прошла в кинотеатре «Москва». 19-летняя возлюбленная певца разместила снимок, на котором предстала в белом облегающем мини-платье с коротким рукавом. Помимо этого, звезда надела серые туфли. Свой образ она дополнила кожаной сумкой Hermes Birkin светлого оттенка.

Известно, что стоимость похожего аксессуара составляет 28 тысяч долларов (2,36 миллиона рублей).

В марте 19-летняя невеста Лепса рассказала о роскошных подарках от певца. Девушка призналась, что исполнитель не дает ей деньги на карманные расходы, но при этом регулярно преподносит подарки.

