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20:28, 3 апреля 2025Силовые структуры

Бастрыкин сообщил о гибели в 2024 году более тысячи детей от преступлений

Бастрыкин: за 2024 год в России от преступлений погибли более тысячи детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

За 2024 год в России от преступлений погибли более тысячи детей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что около 17 тысяч были признаны потерпевшими и криминальные деяния против несовершеннолетних становятся более безнравственными.

По словам Бастрыкина, число погибших детей выросло на десять процентов по сравнению с 2023 годом. За 2024 год в результате преступлений не стало 1082 ребенка.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин сообщил о снижении числа пропавших в России детей за 2024 год.

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