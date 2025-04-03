Бастрыкин сообщил о гибели в 2024 году более тысячи детей от преступлений

За 2024 год в России от преступлений погибли более тысячи детей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал, что около 17 тысяч были признаны потерпевшими и криминальные деяния против несовершеннолетних становятся более безнравственными.
По словам Бастрыкина, число погибших детей выросло на десять процентов по сравнению с 2023 годом. За 2024 год в результате преступлений не стало 1082 ребенка.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин сообщил о снижении числа пропавших в России детей за 2024 год.