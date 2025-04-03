Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 3 апреля 2025Путешествия

Эвакуация пассажиров по крылу самолета попала на видео

WAGT-TV: Самолет American Eagle заполнился дымом после посадки в США
Мария Борисова
Мария Борисова

Салон самолета American Eagle заполнился дымом после посадки в США. Эвакуация людей по крылу лайнера попала на видео, которое публикует WAGT-TV.

Пассажирский Bombardier CRJ-900 выполнял рейс из Шарлотта, Северная Каролина, в аэропорт Огасты в штате Джорджия 1 апреля. Сразу после посадки в салон начал поступать дым, и участников полета пришлось эвакуировать.

На опубликованных кадрах видно, что люди выходили на крыло воздушного судна, а затем спрыгивали на землю. Уточняется, что всех пассажиров доставили в терминал, никто не пострадал. Авиакомпания принесла извинения за причиненные неудобства.

Ранее российский самолет столкнулся с птицей во время взлета. Пилоты решили продолжить рейс, ходя на лобовом стекле остались следы крови.

    Обсудить
    Последние новости

    Победителя «Танцев со звездами» отправили под арест. Его обвиняют в миллионном хищении у «Калашникова». Что об этом известно?

    Политолог объяснил введение США пошлин против Украины

    В МИД России отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины

    Россиянам показали остывающие тела украинских солдат в белгородском приграничье

    Крупный пожар на судоремонтном заводе в Карелии ликвидирован

    Dior и Prada сократили количество магазинов в России

    Влияние Трампа на привлекательность доллара оценили

    Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

    Раскрыта цель введения режима чрезвычайного положения в США

    Россиянам пригрозили лишением свободы за сдачу в аренду аккаунтов в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше