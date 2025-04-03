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10:43, 3 апреля 2025Наука и техника

В дешевых Android-смартфонах нашли опасные вирусы

PCMag: Опасные вирусы нашли в дешевых Android-смартфонах
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники начали устанавливать вредоносное программное обеспечение (ПО) в поддельные смартфоны. Об этом сообщает издание PCMag.

Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о рынке поддельных смартфонов, которые выглядят как устройства известных брендов, но стоят намного дешевле их. Выяснилось, что в такие девайсы еще до покупки может быть установлен вирус. «Вредоносное ПО действует незаметно и предоставляет злоумышленникам полный контроль над зараженными устройствами», — заметили эксперты.

Группа вирусов, которую можно обнаружить в ПО дешевых смартфонов, ранее была известна под названием Triada. Они могут захватывать приложение для обмена сообщениями, проверять активность браузера и перехватывать и удалять SMS. Впервые телефоны с такими опасными вирусами нашли в 2016 году в России, Бразилии, Казахстане, Германии и Индонезии.

Эксперты «Лаборатории Касперского» объяснили, что хакеры используют дыру в цепочке поставок поддельных телефонов Android для установки вредоносного ПО. В этой связи специалисты предостерегли пользователей от покупки смартфонов у неизвестных поставщиков и по подозрительно низким ценам.

В конце марта Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило пользователей компьютеров о новом способе распространения вирусов через интернет. Специалисты рассказали, что вирусное ПО начали прятать в программах для конвертации файлов.

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