Глава РФПИ оценил значение отношений России и США для всего мира

Глава РФПИ Дмитриев: Диалог России и США имеет важное значение для всего мира

Диалог и хорошие отношения Москвы и Вашингтона имеют важное значение в обеспечении безопасности всего мира. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в своем аккаунте социальной сети Х.

«Независимо от того, какую политику вы ведете, — диалог между США и Россией все равно имеет важное значение. Его смысл в построении более безопасного и процветающего мира для всех людей», — подчеркнул он.

Ранее Дмитриев рассказал, что существуют западные силы, заинтересованные в сохранении напряженности и пытающиеся сорвать российско-американский диалог. Он объяснил их позицию тем, что они боятся развития отношений и сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Кроме того, глава РФПИ сообщил, что с 2 по 3 апреля по поручению президента России Владимира Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа.