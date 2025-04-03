МИД прокомментировал приговор Ле Пен

Захарова: Приговор Ле Пен является убийством демократии

Приговор французскому политику и лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является убийством демократии в Европейском союзе (ЕС). С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Элиты ЕС взялись за зачистку собственного политического пространства в рамках превращения в антироссийское и провоенное объединение. Ле Пен — одно из звеньев цепочки репрессий против европейских политиков в последние месяцы», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее Ле Пен заявила, что президентские выборы 2027 года станут для нее последними, если ей разрешат участвовать, но она не станет главой Франции.