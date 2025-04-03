Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 3 апреля 2025Мир

МИД прокомментировал приговор Ле Пен

Захарова: Приговор Ле Пен является убийством демократии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Abdul Saboor / Reuters

Приговор французскому политику и лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является убийством демократии в Европейском союзе (ЕС). С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Элиты ЕС взялись за зачистку собственного политического пространства в рамках превращения в антироссийское и провоенное объединение. Ле Пен — одно из звеньев цепочки репрессий против европейских политиков в последние месяцы», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее Ле Пен заявила, что президентские выборы 2027 года станут для нее последними, если ей разрешат участвовать, но она не станет главой Франции.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    На прощание с американскими солдатами в Литве приехал президент

    В российском городе рухнула стена жилого дома

    В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Белгородскую область

    УЕФА почтил память погибшего на СВО российского футболиста

    Склонявший знакомых вступать в ВСУ россиянин получил 11 лет колонии

    Населенные пингвинами острова оказались поставщиками машин в США

    Акции американских компаний резко подешевели после введения Трампом новых пошлин

    На Украине раскрыли инициатора попытки задержания Залужного

    Сыщики вышли на след загадочного похитителя крестов и барельефов с кладбища Петербурга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше