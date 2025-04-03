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00:22, 3 апреля 2025Спорт

Моуринью схватил за нос тренера команды-соперника

Тренер «Фенербахче» Моуринью схватил за нос возглавляющего «Галатасарай» Бурука
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью схватил за нос наставника «Галатасарая» Окана Бурука после матча Кубка Турции. Эпизод попал в трансляцию, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Моуринью ущипнул за нос Бурука, после чего тот упал на поле, схватившись за лицо. Из-за этого на поле едва не случилась потасовка и появились сотрудники правоохранительных органов.

Встреча завершилась победой «Галатасарая» со счетом 2:1. Таким образом, «Фенербахче» вылетел из Кубка Турции на стадии 1/4 финала. «Галатасарай» в полуфинале встретится с «Коньяспором».

Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Португалец является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций.

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