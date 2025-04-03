В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил 4 апреля желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в пятницу, 4 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По сведениям метеослужбы, в последний рабочий день в столице прогнозируют порывы ветра. Ненастной погода станет и в Подмосковье. Усиление ветра ожидается в период с 9 до 21 часов. Местами скорость ветра достигнет 17 метров в секунду, уточняют синоптики.

Сильный ветер в Москве принесет южный циклон. Вместе с ним в мегаполис вернется снег. В выходные, 5-6 апреля, в столице резко похолодает: температура воздуха упадет на 6-7 градусов по сравнению с предыдущим днем, до плюс 6-8 градусов. Ночью она опустится ниже нуля. Снежный покров в городе продержится до 11 апреля.

Погода в столичном регионе наладится только к середине месяца. Во второй половине апреля температура в Москве и Подмосковье основательно поднимется выше нуля.