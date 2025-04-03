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10:55, 3 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали успехи Российской армии на двух направлениях

DeepState: Российская армия продвинулась в Запорожской области и ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия продвинулась в Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурса Deep State в своем Telegram.

Армия России продвинулась на север в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожье. Кроме того, сообщается о движении Вооруженных сил (ВС) России в районе Андреевки.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, Российская армия выбила украинскую армию из села Жеребянки Запорожской области. «Враг выбит из Жеребянок, активные боевые действия развертываются севернее села», — заявил он.

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