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22:24, 3 апреля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о получении терминалов Starlink от Польши

Министр Федоров: Польша передала Киеву пять тысяч терминалов Starlink
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink. Об этом рассказал украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Еще 5 тысяч терминалов Starlink получили от Польши. Всего Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего — 29 500 — от Польши», — уточнил он.

В начале марта американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что системы спутниковой связи Starlink никогда не отключат терминалы на Украине. По словам предпринимателя, его слова о крахе украинского фронта при отключении Starlink — не угроза Украине.

В свою очередь, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если Илон Маск отключит Starlink на Украине, Варшава будет искать замену этому провайдеру. Также министр напомнил, что систему спутниковой связи для Киева оплачивает Министерство цифровизации Польши.

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