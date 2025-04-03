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17:23, 3 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о возможном в ближайшие месяцы перемирии

Депутат Швыткин: Действия Украины показывают, что Киев не заинтересован в мире
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Действия Украины показывают, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном перемирии в ближайшие недели или месяцы.

«Тут перекладывание с больной головы на здоровую. Действия со стороны стран Евросоюза подогревают Зеленского к более активным, агрессивным действиям по отношению к нашему государству. Заявления подобного рода звучат в рамках тех консультаций, которые идут между Россией и США, США и Киевом», — сказал Швыткин.

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По словам депутат, украинский лидер считает, что сегодняшние заявления и шаги Вашингтона свидетельствуют о необходимости активных действий со стороны стран Евросоюза по поддержке Киева.

«То есть сегодня мы наблюдаем противоречия между Евросоюзом и США. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть, что мы никоим образом не строим иллюзии в отношении поведения США. Но вместе с тем мы продолжаем консультации, показывая своими заявлениями, своими действиями стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине, в отличие от украинской стороны», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что полное перемирие в конфликте на Украине возможно в ближайшие недели или месяцы. По его словам, чтобы дойти до перемирия, нужно давить на Россию.

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