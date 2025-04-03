Премьер Польши выступил с призывом к ЕС после введения Трампом пошлин

Премьер Польши Туск призвал Евросоюз к адекватному ответу на пошлины США

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский союз (ЕС) к адекватному ответу на американские пошлины. Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины», — написал Туск, указав на необходимость «адекватных решений».

До этого польский премьер призывал президента США Дональда Трампа воздержаться от конфронтации со странами ЕС и введения пошлин на их товары.

Несмотря на это, американский президент объявил, что США вводят пошлины в 20 процентов на все товары из Евросоюза. «Вы думаете, что они нам друзья, но они обдирают нас, это очень грустно», — заявил он.

