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08:45, 3 апреля 2025Мир

Премьер Польши выступил с призывом к ЕС после введения Трампом пошлин

Премьер Польши Туск призвал Евросоюз к адекватному ответу на пошлины США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / File Photo / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский союз (ЕС) к адекватному ответу на американские пошлины. Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины», — написал Туск, указав на необходимость «адекватных решений».

До этого польский премьер призывал президента США Дональда Трампа воздержаться от конфронтации со странами ЕС и введения пошлин на их товары.

Несмотря на это, американский президент объявил, что США вводят пошлины в 20 процентов на все товары из Евросоюза. «Вы думаете, что они нам друзья, но они обдирают нас, это очень грустно», — заявил он.

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