Работу редкого дрона Российской армии «Молния» показали на видео

Появилось видео пременения ВС РФ редкого дрона «Молния»

В сети появилось видео применения Воорруженными силами (ВС) России редкого дрона-камикадзе «Молния». Кадры опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На ролике видно, как ударный беспилотник приближается к строению, однако на некотором удалении из него в сторону противника выбрасывается струя пламени. Поясняется, что особенность этого дрона самолетного типа заключается в его зажигательной боевой части, однако точные характеристики боеприпаса неизвестны.

В феврале стало известно, что российские FPV-дроны с проводным управлением начали оснащать термобарической боевой частью реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». Изделие несет капсулу с 2,1 килограмма огнесмеси.

В марте сообщалось, что российские военные в зоне проведения спецоперации (СВО) получат новый разведывательный дрон «Сова-13», который также может работать как ретранслятор.