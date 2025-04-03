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01:28, 3 апреля 2025Наука и техника

Работу редкого дрона Российской армии «Молния» показали на видео

Появилось видео пременения ВС РФ редкого дрона «Молния»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео применения Воорруженными силами (ВС) России редкого дрона-камикадзе «Молния». Кадры опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На ролике видно, как ударный беспилотник приближается к строению, однако на некотором удалении из него в сторону противника выбрасывается струя пламени. Поясняется, что особенность этого дрона самолетного типа заключается в его зажигательной боевой части, однако точные характеристики боеприпаса неизвестны.

В феврале стало известно, что российские FPV-дроны с проводным управлением начали оснащать термобарической боевой частью реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». Изделие несет капсулу с 2,1 килограмма огнесмеси.

В марте сообщалось, что российские военные в зоне проведения спецоперации (СВО) получат новый разведывательный дрон «Сова-13», который также может работать как ретранслятор.

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