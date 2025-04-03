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15:49, 3 апреля 2025Россия

Россиянин спрыгнул с моста в реку и застрял

В Петербурге мужчина спрыгнул с моста в Мойку и застрял в трубе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина спрыгнул с моста в реку Мойку и застрял в трубе. Об этом стало известно 78.ru.

Пострадавшего россиянина достали из ливневки под мостом с помощью штурмовой лестницы. Пловца отвезли с переохлаждением в Мариинскую больницу.

Другие обстоятельства произошедшего начали выяснять сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Белорецком районе Башкирии семилетнего ребенка засосало в речной шлюз.

Тогда все случилось на реке Белой. Четверо детей в российском регионе купались на пруду недалеко от шлюзов. Один из них открылся, мальчика начало тянуть течением.

Еще раньше в Москве 28-летний мужчина на спор прыгнул с Крылатского моста при невесте, ударился плашмя о воду и не вынырнул.

ЖЗЛ
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