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10:08, 3 апреля 2025Путешествия

Россиянка по ошибке стала мужчиной в загранпаспорте и лишилась отпуска в Дубае

Mash: Уфимка лишилась отпуска в Дубае из-за мужского пола в загранпаспорте
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жительница Уфы по ошибке стала мужчиной в загранпаспорте и лишилась отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, Гузель с мужем купили тур в Дубай за 109 тысяч рублей. Однако пограничники в аэропорту ОАЭ отказались пускать россиянку в страну из-за ошибки в ее проездном документе — при его оформлении в паспортном столе Кировского района был указан мужской пол.

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«В Эмиратах к таким вопросам относятся серьезно. Пару развернули и отправили домой за свой счет — минус еще 100 тысяч», — сообщает источник. Сейчас уфимка требует компенсацию от паспортного стола через суд.

Похожая ситуация произошла с российским туристом в феврале 2024 года. Он лишился отпуска с семьей в Дубае из-за того, что в его загранпаспорте отсутствовал код пола.

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