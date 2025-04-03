Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:41, 3 апреля 2025Ценности

Россиянкам назвали украшения на все случаи жизни

Стилист Екатерина Фомина назвала универсальными украшения-трансформеры
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: vkuslandia / Shutterstock / Fotodom

Стилист «585*ЗОЛОТОЙ» Екатерина Фомина назвала украшения на все случаи жизни. Ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь Фомина призвала россиянок отдать предпочтение украшения-трансформерам, дизайн которых можно изменить для необходимого случая. Вдобавок в гардеробе должен быть и классический сет аксессуаров.

«У всех должен быть базовый, не кричащий сет украшений, идеально подобранный под ваш тон кожи и пропорции. Такие серьги, колье и кольцо станут идеальным решением в любой непонятной ситуации — изделия удобные и подходят к любому образу», — уточнила она.

Материалы по теме:
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря 2020
Рука об руку Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Рука об рукуКак появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
4 декабря 2019

По словам Фоминой, при выборе универсального сета важно обращать внимание на личные особенности и запросы. «Чтобы подчеркнуть светлый тон кожи, лучше выбрать камни с холодным оттенком — изумруд, сапфир, топаз, аметист. При этом визуально сделать пальцы длиннее помогут кольца с центральным камнем овальной огранки, а вытянуть шею способна подвески на цепочке более 45 сантиметров», — добавила эксперт.

В заключение Фомина выделила теннисный браслет, который идеально впишется в любую ситуацию. «Несмотря на обильный блеск камней, браслет будет уместен как в спортзале, так и в ресторане. Все дело в том, что камни в нем обычно нейтрального прозрачного цвета», — подытожила собеседница издания.

В марте россиянам назвали самые модные украшения на весну и лето.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Женщина не ела два года из-за необычного постковидного синдрома

    Курс евро к рублю резко вырос

    Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за возможного снятия санкций с России

    Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

    Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше