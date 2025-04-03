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15:10, 3 апреля 2025Россия

Системы ПВО третий раз подряд сработали над российским регионом

Минобороны России: Над Белгородской областью сработали системы ПВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) третий раз подряд сработали над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным министерства, в первый раз системы ПВО сработали около 12:15 по московскому времени, а во второй — в 12:35.

В третий раз ПВО сработали около 13:20 по московскому времени. В оборонном ведомстве отметили, что над российским регионом удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все жители села Графовка Краснояружского района выехали в безопасные места. По его словам, есть люди, которые при попытке эвакуации получили несовместимые с жизнью травмы.

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