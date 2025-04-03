Александр Соболев похвастался забитым мячом на тренировке

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале похвастался мячом, забитым на тренировке.

Форвард опубликовал видео взятия ворот: в одном из упражнений игрок принял мяч за пределами штрафной площадки и отправил его в девятку. «А говорят, не умею, разучился. Так могу только на тренировках. Спасибо за внимание», — написал Соболев.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высмеял низкую результативность Соболева. «Просто надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберет. И еще можно тренировки считать», — со смехом сказал хавбек.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом прошлого года. В 16 матчах нынешнего чемпионата страны в его активе «0+0» по системе «гол плюс пас».