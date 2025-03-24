Футболист «Зенита» высмеял низкую результативность Соболева

Игрок «Зенита» Глушенков высмеял низкую результативность одноклубника Соболева

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков высмеял низкую результативность одноклубника Александра Соболева. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболисту напомнили, что он рассказывал об обещании форварда сделать 20 голевых действий за сезон «Просто надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберет. И еще можно тренировки считать», — со смехом сказал Глушенков.

Ранее полузащитник заявил, что не получает удовольствия от игры за «Зенит» в 2025 году. Он отметил, что это связано с его ролью на поле.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом прошлого года. В 14 матчах в составе сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ) он не отметился результативными действиями. В активе форварда два гола в шести матчах Кубка России.