Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Литва
Сегодня
20:00 (Мск)
Финляндия
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 2-й тур
Англия
Сегодня
22:45 (Мск)
Латвия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 2-й тур
Босния и Герцеговина
Сегодня
22:45 (Мск)
Кипр
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 2-й тур
Польша
Сегодня
22:45 (Мск)
Мальта
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 2-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
02:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ — регулярный чемпионат
11:53, 24 марта 2025Спорт

Футболист «Зенита» высмеял низкую результативность Соболева

Игрок «Зенита» Глушенков высмеял низкую результативность одноклубника Соболева
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков высмеял низкую результативность одноклубника Александра Соболева. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболисту напомнили, что он рассказывал об обещании форварда сделать 20 голевых действий за сезон «Просто надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберет. И еще можно тренировки считать», — со смехом сказал Глушенков.

Ранее полузащитник заявил, что не получает удовольствия от игры за «Зенит» в 2025 году. Он отметил, что это связано с его ролью на поле.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом прошлого года. В 14 матчах в составе сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ) он не отметился результативными действиями. В активе форварда два гола в шести матчах Кубка России.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    В России рассказали о прорыве в создании субмарин

    ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом пятитысячных купюр банкоматами

    Московская студентка обвинила охранника общежития в подглядывании за девушками в душе

    Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло

    Торговую зависимость России от Китая и Индии оценили

    Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

    Арестович рассказал об организованных Зеленским коррупционных схемах на миллиарды долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше