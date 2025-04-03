В Эстонии анонсировали строительство укреплений на границе с Россией

Эстония начнет строительство укреплений на границе с Россией

Правительство Эстонии анонсировало строительство линии укреплений на границе с Россией, оно начнется осенью текущего года. Об этом со ссылкой на представителя инженерных войск армии Эстонии Айнара Афанасьева сообщает ERR.

Планируется построить опорный пункт из 14 бункеров в северо-восточной части границы и четыре бункера на юго-востоке. Данные бункеры должны будут выдерживать попадания артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Всего предполагается построить до 600 бункеров.

По словам Афанасьева, в случае начала боевых действий эстонская армия начнет минировать пограничную зону, а также подрывать мосты и трубопроводы.

Ранее Финляндия решила выйти из конвенции о запрете противопехотных мин. «В настоящее время Финляндия не сталкивается с непосредственной военной угрозой. Прекращение действия Оттавского договора дает нам возможность подготовиться к изменениям в сфере безопасности еще более разнообразным образом», — сказал премьер-министр страны Петтери Орпо.