BZ: Бербок олицетворяет беспомощность Германии в глазах мира

Весь мир, особенно Россия и другие не относящиеся к Западу страны, видят в главе МИД ФРГ Анналене Бербок главный символ беспомощности и слабости современной Германии. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ).

«В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость», — указано в статье.

В качестве доказательства авторы материала привели в пример недавний визит Бербок в Киев, в ходе которого министр вновь подтвердила «непоколебимую поддержку» Украины, не дав при этом никаких важных обещаний, которые могли бы поменять баланс сил в конфликте в пользу Киева. Такое поведение главы МИД показывает, что в украинском вопросе Германия имеет роль статиста, пока ход конфликта определяют более сильные политики и государства, подчеркивает газета.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала образование Бербок. «Мне даже страшно представить, как Генеральной Ассамблеей ООН целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями», — сказала она.