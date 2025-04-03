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02:36, 3 апреля 2025Мир

В Иране задумались о пересмотре оборонной доктрины

КСИР: Иран пересмотрит оборонную доктрину при военной агрессии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран может пересмотреть свою оборонную доктрину и ядерную программу, если против последней будут реализованы угрозы. Об этом заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани, передает агентство Al Alam.

По его словам, военная агрессия против исламской республики лишь выведет атомную промышленность Ирана на новый уровень. При этом Джавани подчеркнул, что «цель развития ядерной программы определяется как использование этой отрасли во всех мирных и гражданских областях».

Ранее главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами сообщил, что угрозы США вызовут сокрушительную реакцию Ирана. Он отметил, что любое нападение на страну встретит сокрушительный ответ.

30 марта президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если не удастся достигнуть соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

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