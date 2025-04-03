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17:15, 3 апреля 2025Моя страна

В России очень деловая и везде опаздывающая лиса попала в фотоловушку

Очень деловая и везде опаздывающая лиса попала в фотоловушку «Земли леопарда»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В фотоловушку одного из заповедников «Земли леопарда» попалась очень деловая и везде опаздывающая лиса. Запись публикует дирекция национального парка в своем Telegram-канале.

На видео показано, как в ночи из темноты неожиданно появляются два глаза. Затем видно, что это спешно пробегающая мимо камеры лиса.

«Ой, опаздываю, опаздываю!» — в шутку сказано в подписи к видео. Также специалисты предположили, что лисица могла охотиться или бежать на «свидание».

Ранее еще одну лису запечатлели за необычным делом — мышкованием. На видео заметно плутовку, которая ночью решила поохотиться. В какой-то момент она останавливается, вглядывается вдаль и затем начинает скакать.

Помимо этого, стало известно о лисе, которая на Сахалине пробралась в автомобиль местных жителей. Тогда россияне поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращении их ждал сюрприз — дикое животное в салоне машины.

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